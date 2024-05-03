الجمعة 03 مايو 2024
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مصر

"التموين" تتعامل مع 2679 شكوى بشأن رغيف الخبز

رغيف الخبز
رغيف الخبز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعمه الكامل لـ منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

من جهته قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاملت مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين.

كما يأتي ذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكل المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات.

فحص 909 شكاوى

كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 909 شكاوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 651 شكوى وبلاغًا منها، وجارٍ استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

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كما أشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

منظومة الشكاوى الحكومية وزارة التموين المواد الغذائية المعروضة وزن الخبز الخبز المدعم

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