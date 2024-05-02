"المرايا" تحتفل بذكرى رحيل محمد الوهاب بقصر الأمير بشتاك

تنظم دار المرايا للثقافة والفنون ندوتين بمناسبة حلول الذكرى الـ 33 لرحيل موسيقار الأجيال محمد الوهاب، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الندوتين بمشاركة مجموعة من الكتاب والمثقفين والفنانين.

الاحتفال بـ ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد الوهاب بقصر الأمير بشتاك

يناقش الكاتب محمد دياب كتابه مذكرات محمد عبد الوهاب، ويدير الندوة الشاعر سامح محجوب، كما تقام فقرة غنائية مع الفنان أشرف علي، وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل ببيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك.

مناقشة كتاب "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب"

كما تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، ندوة ومناقشة الكتاب ذاته "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب" للكاتب الصحفي محمد دياب، في مكتبة ديوان الزمالك، وذلك الأربعاء 8 مايو 2024 في السابعة مساءً يدير اللقاء الكاتب أحمد القرملاوي، كما يصاحب الأمسية فقرة موسيقية.

ويضم الكتاب بين دفتيه نصين لمذكرات محمد عبد الوهاب الموسيقار الذي طبع صوته وموسيقاه القرن العشرين في مصر والعالم العربي، النص الأول كان قد نُشر في مجلة "الاثنين الفكاهة والكواكب" عام 1938، والنصف الثاني نُشر في مجلة "الكواكب" عام 1954، والنصان يكمل كل منهما الآخر.

عن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب (13 مارس 1898 – 4 مايو 1991)، موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية.

ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917.

وفي 1920 قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1934 وفي السينما عام 1933، ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها.

كما لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.