"المصريين الأحرار" بأسيوط يكرم عمال النظافة بمناسبة عيد العمال (صور)

كرّم حزب المصريين الأحرار بأسيوط، اليوم، عددًا من العاملين في قطاع النظافة، وذلك في إطار احتفالات الحزب بعيد العمال.

جاء التكريم بحضور اللواء محمد العسقلاني، أمين الحزب بمحافظة أسيوط، ومحمد أبوعين، أمين التنظيم، والدكتور عيون نافع، أمين التدريب والتثقيف، والمهندس إبراهيم عشم، أمين العمل الجماهيري، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بأسيوط.

وأكد محمد أبوعين، أمين تنظيم الحزب بأسيوط، أن هذا التكريم يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بضرورة تكريم العمال، تقديرًا لدورهم الكبير في خدمة المجتمع.

وقال أبوعين: "إن العمال المصريين هم بناة الوطن وسواعده، وأنهم يستحقون كل التقدير والاحترام، ونحن في حزب المصريين الأحرار نحرص دائمًا على دعمهم ومساندتهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية".

وأضاف أبوعين: "أن هذا التكريم هو تعبير بسيط عن شكرنا وامتناننا لعمال النظافة، الذين يبذلون جهودًا كبيرة في الحفاظ على نظافة شوارعنا ومدننا. ونأمل أن يكون هذا التكريم حافزًا لهم لمزيد من العطاء والإنتاجية".

وتضمن حفل التكريم تكريم عدد من عمال النظافة بشهادات تكريم وهدايا رمزية.

وفي ختام الحفل، أعرب العمال المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لحزب المصريين الأحرار على هذا التكريم، مؤكدين على استمرارهم في بذل قصارى جهدهم للحفاظ على نظافة شوارع ومدن محافظة أسيوط.

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