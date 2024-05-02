الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تعرف على أهم القرارات الخدمية بالجلسة الرابعة لمجلس أمناء دمياط الجديدة

مجلس مناء دمياط الجديدة
مجلس مناء دمياط الجديدة

شهدت القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الجلسة الرابعة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة في دورته الحالية، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وبحضور الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى وكلاء المجلس والأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة.

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أهم ملفات مجلس أمناء دمياط الجديدة 

واستهل رئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم انتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة في جدول الأعمال، خاصة ملفات التعليم والصحة ومنظومة النقل الداخلي التي تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل الداخلي، أوضح الدكتور رئيس المجلس أنه سيتم طرح فكرة إدارة منظومة مرفق النقل الداخلي التابعة للمجلس، والمقترحات التي تحقق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة وتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة. كما تم مناقشة موقف العملية التعليمية في المدينة والإجراءات التي تم اتخاذها والدعم المقدم من مجلس الأمناء وجهاز المدينة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمجلس والجهاز على الدعم القوي المؤثر والفاعل للخدمات التعليمية في المدينة. بدوره، أثنى رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء على المجهود المبذول ومتابعته المستمرة لحل جميع المشاكل والتحديات المختلفة في المنظومة التعليمية بالمدينة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بدمياط بقرب دخول محافظة دمياط ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات طبية تليق بسكان المدينة. كما أعلن عن موافقة وزارة الصحة على استثناء مكتب صحة دمياط الجديدة واستمرار عمله بعد الساعة الخامسة مساءً لاستخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن، تيسيرًا على سكان مدينة دمياط الجديدة، واستجابة لطلبات المجتمع المدني في المدينة، مشيدًا بالدور الحيوي والملموس من المجلس والجهاز في تقديم الدعم القوي للقطاع الصحي بالمدينة.

من جانبه، نوه رئيس المجلس بالنجاح الباهر والصدى الواسع وردود الفعل الإيجابية لزيارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمدينة دمياط الجديدة، مشيدًا بالمجهود الكبير المبذول من رئيس الجهاز ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز في سبيل الإعداد والتجهيز لهذه الزيارة، لإظهار المدينة بالمظهر اللائق بها.

القرارات لمجلس دمياط الجديدة الجلسة لرابعة

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