الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

حوادث

طلب التحريات في العثور على جثتي أب ونجله بقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلَّفت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات في العثور على جثة أب ونجله في ظروف غامضة بمنطقة جبلية قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثتي أب ونجله في ظروف غامضة بمنطقة جبلية في قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة، بهما طلقات نارية، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

العثور على جثتى أب ونجله قنا نجع حمادي شمال محافظة قنا نجع حمادي مركز نجع حمادي ظروف غامضة

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