طلب التحريات في العثور على جثتي أب ونجله بقنا

كلَّفت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات في العثور على جثة أب ونجله في ظروف غامضة بمنطقة جبلية قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثتي أب ونجله في ظروف غامضة بمنطقة جبلية في قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة، بهما طلقات نارية، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.