لماذا يعجز مجلس الأمن عن إدانة إسرائيل؟.. أيمن سلامة يكشف لـ"الشاهد" (فيديو)

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "الفيتو الأمريكي يقف عائقا أمام أحكام وقرارات محكمة العدل الدولية، ولذلك، مجلس الأمن لن يستطيع أن ينفذ قرارات العدل الدولية، فالميثاق الخاص بالأمم المتحدة يتحدث بلغة سهلة وبسيطة حول أن مجلس الأمن هو المنوط بتنفيذ قرارات العدل الدولية إن لم تنفذ من قبل الدولة المدعى عليها، ولكن لا بد من موافقة الخمس دول الكبرى دائمي العضوية".

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "مصطلح الإدانة في مثل هذه المحاكمات مهم للغاية، فهو يعني أن الدولة المدانة انتهكت القانون الدولي، ومن ثم تستطيع الدولة التي اُنتهكت حقوقها أن تفعل ما يرخصه لها القانون الدولي، لذلك، نرى العديد من المداولات والمشاورات الجلسات المغلقة داخل مجلس الأمن، والذي يعجز في النهاية عن مجرد إدانة إسرائيل".

وتابع: "الأمر واضح للغاية أمام الجميع، فالقرارات الخاصة بالأمم المتحدة مكبلة بالفيتو الأمريكي، ويخشون حتى وقتنا الحالي إدانة إسرائيل أمام العالم على ما ارتكبته من جرائم وحشية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فالإدانة هي مصطلح قانوني في عرف القانون الدولي وتعني بإقرار فعل انتهاك القانون الدولي".