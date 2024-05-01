الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مدارس ومزارع نخيل ومحطات وقود".. ماذا تضم مدينة السيسي الجديدة؟

الشيخ سالم أبو نقيز
الشيخ سالم أبو نقيز

قال الشيخ سالم أبو نقيز، أحد مشايخ قبيلة الترابين، إن مدينة السيسي الجديدة سيقام عليها 3 مدارس وهم مدرسة للتعليم الأساسي، مدرسة للإعدادي، ومدرسة ثانوي، بالإضافة إلى محطتي بنزين ومحطة غاز؛ ووحدات صحية لخدمة الأهالي.

وأضاف " أبو نقيز" خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مدينة السيسي أيضًا، تضم مزارع للنخليل والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مسجد يضاهي الذي تم إنشائه في الشيخ زويد.

وأكد أن مدينة السيسي الجديدة كاملة متكاملة، موضحًا أن أول من يسكنها هم أهالي الشهداء، متابعًا: "سيتم منح شهداء القبائل أولوية ثم المواطنين ثم من يحب أن يسكن على أرض سيناء أهلًا به هو أهله وأحبابه، نرحب بجميع المصريين ومدينة السيسي ليس حكرًا على أهالي سيناء".

وتابع: "نحن الآن نقف على مسافة قريبة جدًا لا تتعدى 500 متر من الكمين الشهير الذي استشهد فيه الشهيد أحمد منسي، وهذه رسالة بأن مصر لا تنسى شهداء الوطن الذين ضحوا لنقف هنا بأمان، وشهداء مصر دائمًا في القلب".

مدينة السيسي مدينة السيسي الجديدة سيناء الحياة اليوم

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