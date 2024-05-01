الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس "اتحاد القبائل العربية": أسر الشهداء أول سكان مدينة السيسى الجديدة

الشيخ إبراهيم العرجاني
الشيخ إبراهيم العرجاني

قال الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، إن المؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل العربية عُقد في مدينة السيسي بعد أن كانت معقلًا للإرهابيين.

وأضاف "العرجاني" خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "أول ناس سيسكنون هذه المدينة هم أسر الشهداء إن شاء الله".

وانطلق اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية في مدينة السيسي بالعريش، وتم اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا للاتحاد الذي يهدف لتوحيد الصف ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

اتحاد القبائل العربية رئيس اتحاد القبائل العربية السيسي مدينة السيسي

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