الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور

وزير التموين
وزير التموين

أعلن  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن احتياطي السكر التمويني يكفي 11.4 شهر، لافتا إلى أن الوزارة قامت باستيراد 500 ألف طن سكر لم يتم استخدامهم حتى الآن، واحتياطي القمح يكفي 3 أشهر.

وأوضح أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 1.1 مليون طن قمح.

وأضاف المصيلحي أن احتياطي الزيت يكفي 5.4 شهر، فيما حققنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، وبلغ حجم احتياطي اللحوم المجمدة 3 شهور، لافتا إلى أن الوزارة لديها تعاقدات على اللحوم الحية تكفي 11 شهرا.

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