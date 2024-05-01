الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ولاء بطاط: الموقف الدولى تجاه الحرب فى غزة تغير بشكل إيجابى نسبيًا

غزة
غزة

قالت الدكتورة ولاء بطاط، رئيس قسم الإعلام بجامعة حضوري، إن الموقف الدولي تجاه الحرب في غزة تغير بشكل إيجابي نسبيًا لصالح الشعب الفلسطيني، خاصًة في ظل الضغوط الدولية لوقف الحرب، استجابة للضغوط الشعبية.

 

منع وصول المساعدات لفلسطين

وأكدت "بطاط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن التغير في الموقف الدولي الداعم لفلسطين لم ينعكس ختى اليوم على الجانب السياسي لحكومات الدول تجاه إسرائيل، حيث مازالت إسرائيل مستمرة في الهجوم على شعب فلسطين ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية لهم.

 

جرائم الحرب الصهيونية

وتابعت:" إسرائيل سقطت أخلاقيًا وقانونيًا بسبب الانتهاكات التي ترتكبها بحث الشعب الفلسطيني".

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدًا و77765 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

كما أكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 33 شهيدًا و57 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولاء بطاط مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الحرب على غزة

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