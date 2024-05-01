"القاهرة الإخبارية"| طيران الاحتلال يقصف "تلة الحمامص" جنوب لبنان

أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن أن طيران الاحتلال يشن غاراته تجاه "تلة الحمامص" بجنوب لبنان.

المناوشات الصهيونية اللبنانية

شهدت الساعات القليلة الماضية، استمرار التصعيد المستمر والاشتباكات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل جنوبي لبنان، حيث نفذ الاحتلال غارات من نوع "جو- أرض" على عدة مناطق على المناطق الحدودية اللبنانية، والتي تصاعد جراءها الدخان الأسود الكثيف.

يأتي ذلك وسط استمرار نزوح أهالي الجنوب مع اشتداد حدة القصف واستهدافه المدنيين والمنازل المأهولة، وعدم قدرة المزارعين والفلاحين على العمل في الأراضي الزراعية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".