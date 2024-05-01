الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين يعلن تفاصيل طرح 12 فرصة استثمارية جديدة فى 8 محافظات

وزير التموين يعلن
وزير التموين يعلن تفاصيل طرح 12 فرصة استثمارية

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعالية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وحضر الفعالية كل من الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام  للغرف التجارية والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة هبه السيد مساعد رئيس الجهاز  للاستثمار.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد" على مساحة تقترب من 405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير تنمية التجارة الداخلية المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

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