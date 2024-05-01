مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية هدفه توحيد الصف ومواجهة التحديات

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الإجماع الوطني لقبائل سيناء حول فكرة تأسيس الاتحاد جاء للتأكيد على أن اللحظة الراهنة والمخاطر التي تحيط بالبلاد توجب حشد كل قوى الدولة الشاملة في مواجهة تلك التحديات.

وأضاف "بكري" خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن اتحاد القبائل العربية يضم رموزًا وقيادات متعددة؛ لتحقيق أهداف منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تهدد أمن الوطن.

وأوضح أن اتحاد القبائل العربية يهدف إلى تبني القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل والرموز العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة أهدافها ودعمًا للقائد الوطني الرئيس السيسي.