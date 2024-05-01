الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية هدفه توحيد الصف ومواجهة التحديات

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الإجماع الوطني لقبائل سيناء حول فكرة تأسيس الاتحاد جاء للتأكيد على أن اللحظة الراهنة والمخاطر التي تحيط بالبلاد توجب حشد كل قوى الدولة الشاملة في مواجهة تلك التحديات.

وأضاف "بكري" خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن اتحاد القبائل العربية يضم رموزًا وقيادات متعددة؛ لتحقيق أهداف منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تهدد أمن الوطن.

وأوضح أن اتحاد القبائل العربية يهدف إلى تبني القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل والرموز العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة أهدافها ودعمًا للقائد الوطني الرئيس السيسي.

اتحاد القبائل العربية القبائل العربية السيسي الرئيس السيسي مصطفى بكرى اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين