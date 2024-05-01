الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر يشارك الأطفال احتفالهم بيوم اليتيم في 15 محافظة

بنك مصر
بنك مصر

احتفل بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع بيوم اليتيم، بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى؛ حيث تم تنظيم الاحتفال في خمس عشرة محافظة مصرية في مختلف مناطق الجمهورية.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية ودوره في خدمة المجتمع، ولكونه جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وتم الاحتفال على مستوى محافظة القاهرة بحفل يوم اليتيم بمتحف الطفل للحضارة والابداع لحوالي 500 طفل من الأطفال الأيتام، وشارك العديد من العاملين بالبنك وأسرهم الأطفال بهذا الاحتفال وقضاء اليوم معهم، واستمتع الأطفال بممارسة الألعاب والأنشطة المتنوعة وكذلك مشاهدة الفقرات الترفيهية والفنية المختلفة.

وحرص الموظفين على تقديم مجموعة من الهدايا العينية للأطفال، كما تم تنظيم احتفالات مماثلة في اربع عشرة محافظة أخرى، وذلك بمشاركة موظفي بنك مصر وأسرهم، وقد بلغ إجمالي عدد الاطفال المحتفى بهم في كافة المحافظات حوالى 3000 طفل.

ويقوم بنك مصر بالمشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية فقد حاز البنك مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في هذا المجال، ويعمل بنك مصر جاهدا علي تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

بنك مصر مؤسسته لتنمية المجتمع بيوم اليتيم القاهرة الإسكندرية 500 طفل الأنشطة

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