الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد تدشين "مدينة السيسى".. معلومات عن مجلس القبائل والعائلات المصرية (إنفوجراف)

مجلس القبائل والعائلات
مجلس القبائل والعائلات المصرية

وصل، منذ قليل، وفد يضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل، محافظة شمال سيناء، لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين “مدينة السيسي”.

ويعتبرمجلس القبائل والعائلات المصرية، ظهيرًا شعبيًا يُدعم مؤسسات الدولة في سيناء، حيث تم إنشاء المجلس بدافع ذاتي من 30 قبيلة مصرية سيناوية وليس له أي مطالب، إذ يضم المجلس شريحة كبيرة من المجتمع.

وسلطت إكسترا نيوز، الضوء على مجلس القبائل والعائلات المصرية، الذي يعد تجمعا تنمويا واجتماعيا وثقافيا لكل القبائل والعائلات، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي:

مجلس القبائل والعائلات المصرية عبارة عن تحالف بين 30 قبيلة مصرية سيناوية منها:

- قبيلة الترابين: من أكبر القبائل انتشارًا في شبه جزيرة سيناء والدول العربية.

- قبيلة السواركة: وهي من أكبر قبائل سيناء وتسكن ضواحي العريش وتمتد حتى منطقة الشيخ زويد.

- قبيلة المساعيد: وهي فرع من قبيلة الأحيوات التي تسكن وسط سيناء.

- قبيلتا السماعنة والسعديين: وهي من أقدم البدو الذين توطنوا في شمال سيناء.

- قبيلة العيادية: وهي من أكبر قبائل شمال سيناء ولها امتداد في محافظة الجيزة.

- قبيلة الرميلات: كانت تسكن قديمًا في بلدة القطيف.

- قبيلة البياضية: تسكن هذه القبيلة منطقة بئر العبد بين القنطرة شرق والعريش.

- قبيلة العقايلة: من قبائل ساحل سيناء الشمالية في منطقة قاطية ونزل منهم في وادي النيل في الشرقية بمركز فاقوس وصعيد مصر.

- قبيلة الدواغرة: وهي من غرب مُطير وتسكن هذه القبيلة منطقة الزقبة من بلاد العريش.

- قبيلة الرياشات، وهي إحدى القبائل التي تقيم في مصر وفلسطين والأردن والسعودية واليمن.

قبيلة الطميلات: وهي إحدى القبائل القديمة في سيناء وإقليم القناة والشرقية.
 

مجلس القبائل والعائلات المصرية سيناء قبيلة مصرية سيناوية مدينة السيسي محافظة سيناء

مواد متعلقة

سواعد القوات المسلحة تنمى سيناء.. إنجازات مشهودة فى مجال الإمداد بالمياه

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني