بعد تدشين "مدينة السيسى".. معلومات عن مجلس القبائل والعائلات المصرية (إنفوجراف)

وصل، منذ قليل، وفد يضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل، محافظة شمال سيناء، لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين “مدينة السيسي”.

ويعتبرمجلس القبائل والعائلات المصرية، ظهيرًا شعبيًا يُدعم مؤسسات الدولة في سيناء، حيث تم إنشاء المجلس بدافع ذاتي من 30 قبيلة مصرية سيناوية وليس له أي مطالب، إذ يضم المجلس شريحة كبيرة من المجتمع.

وسلطت إكسترا نيوز، الضوء على مجلس القبائل والعائلات المصرية، الذي يعد تجمعا تنمويا واجتماعيا وثقافيا لكل القبائل والعائلات، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي:

مجلس القبائل والعائلات المصرية عبارة عن تحالف بين 30 قبيلة مصرية سيناوية منها:

- قبيلة الترابين: من أكبر القبائل انتشارًا في شبه جزيرة سيناء والدول العربية.

- قبيلة السواركة: وهي من أكبر قبائل سيناء وتسكن ضواحي العريش وتمتد حتى منطقة الشيخ زويد.

- قبيلة المساعيد: وهي فرع من قبيلة الأحيوات التي تسكن وسط سيناء.

- قبيلتا السماعنة والسعديين: وهي من أقدم البدو الذين توطنوا في شمال سيناء.

- قبيلة العيادية: وهي من أكبر قبائل شمال سيناء ولها امتداد في محافظة الجيزة.

- قبيلة الرميلات: كانت تسكن قديمًا في بلدة القطيف.

- قبيلة البياضية: تسكن هذه القبيلة منطقة بئر العبد بين القنطرة شرق والعريش.

- قبيلة العقايلة: من قبائل ساحل سيناء الشمالية في منطقة قاطية ونزل منهم في وادي النيل في الشرقية بمركز فاقوس وصعيد مصر.

- قبيلة الدواغرة: وهي من غرب مُطير وتسكن هذه القبيلة منطقة الزقبة من بلاد العريش.

- قبيلة الرياشات، وهي إحدى القبائل التي تقيم في مصر وفلسطين والأردن والسعودية واليمن.

قبيلة الطميلات: وهي إحدى القبائل القديمة في سيناء وإقليم القناة والشرقية.

