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حوادث

أقوال والد طفلين توفيا في حريق شقة بالتجمع: "كنت في شغلي"

الطفل سليم
الطفل سليم

استدعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، والد الطفلين الذي لقيا مصرعهما في حريق شقتهم السكنية وإصابة الطفلة الثالثة؛ لسماع أقواله حول الحريق الذي اندلع داخل شقته والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمام النيابة، أقر والد المجني عليهم بأن الحريق اندلع داخل الشقة أثناء تواجده في عمله، وأنه منفصل عن والدة الأطفال منذ فترة، ورفضت أخذهم مما اضطره لتركهم بمفردهم في الشقة أثناء فترة تواجده بالعمل.  

وكانت النيابة العامة قد صرحت بدفن الطفلين، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس في التجمع الأول، ووجود جثتين ومصابة.

‏وبالدفع بسيارات إطفاء تمكنت القوات من محاصرة الحريق، وبالفحص تم العثور على جثتي الطفلين المتوفيين وشقيقتهما مصابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة التجمع الاول حريق مصرع أطفال القاهرة الجديدة

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