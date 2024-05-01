الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بدون غرامة.. مد تقديم إقرارات ضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية لمدة ثلاثة أيام

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه نظرًا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة، بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية المنتهية في 30 أبريل 2024.

الاستفادة من الدعم الفني المجاني

وأشارت "عبدالعال"، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الممولين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) يمكنهم الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات المتواجدة في كل من مبنى العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، ومبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول، والتي تعمل على مساعدة الممولين في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ولفتت إلى أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة للحصول على كافة المعلومات وحضور ندوات الاونلاين اليومية التي تقدمها المصلحة.

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