400 مليون إيصال إلكتروني.. خطوة مهمة نحو منظومة ضريبية رقمية متكاملة

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إليكترونية، قائلة أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال.

وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم (139) لسنة 2024 الخاص(بالمرحلة الفرعية الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) وذلك إعتبارا من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

منظومة الإيصال الإلكتروني

وأكدت رشا عبد العال على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة وذلك للتعريف بها، وكيفية التعامل معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًة الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة.