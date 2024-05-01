الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عاد لينتقم.. اعترافات عامل حرق صيدلية في الشروق

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

اعترف عامل أمام نيابة الشروق وبدر، بإرتكابه جريمة إضرام النار في صيدلية عمدًا، وذلك بعد إتهام صاحب الصيدلية له بالسرقة  ظلم  وإهانته أمام جميع العاملين.

وقال المتهم إنه رغم أنه حاول تبرئة نفسه إلا أن صاحب الصيدلية قرر طرده منها، وهدده إذا عاد مرة أخرى سيفضح أمره على كل جروبات مدينة الشروق ووصفه بأنه لص، وعلى الجميع الامتناع عن تشغيله لديهم.

وأضاف، أنه حاول إثبات براءته بكل الطرق الممكنة لكن صاحب الصيدلية رفض السماع له وبالفعل بدأ في فضح أمره على جروبات الشروق، لذلك قرر الانتقام منه بحرق الصيدلية.  

وأكد اقتصار دور المتهم الثاني على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة.

وكانت قد فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة إضرام عامل وشقيقه النيران عمدًا بإحدى الصيدليات في منطقة الشروق، حيث أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة لتفريغها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق في صيدلية بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه، مقيمان بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام مادة تساعد على الاشتعال؛ لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة الشروق وبدر الشروق حريق صيدليه حريق شقة

مواد متعلقة

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمقر مجلس مدينة الخصوص

الأكثر قراءة

عاجل|بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس