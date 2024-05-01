تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة المحلة الكبرى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

متابعة الأعمال بإنشاء كورنيش المحلة الجديد

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بإنشاء كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا والذي سيكون محورًا مروريًا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير شارع سكة زفتى من شارع نعمان الأعصر حتى كورنيش بحر شبين بطول ١كم وعرض ١٢ م.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

رفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة

واختتم المحافظ الجولة بتفقد محيط كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بالمحلة مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات واجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.



وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد مشيرًا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال عيد القيامة المجيد.