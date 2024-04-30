الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: القضية الفلسطينية أكبر الخاسرين من الرد الإيرانى المسرحى على إسرائيل

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الهجوم المسرحي الإيراني الذي استهدف إسرائيل في منتصف أبريل الجاري، كبد القضية الفلسطينية خسائر جسيمة.

وأضاف “موسى” خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة “صدى البلد”، أن هذا الحدث كان له تأثير مباشر على القضية الفلسطينية، حيث أدى إلى خسارة فلسطين للدعم الذي كانت تتلقاه من قبل بعض الحكومات والمنظمات الدولية.

وأكد "موسى" أن العملية الإيرانية، التي شملت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ، قد أدت إلى تغيير في مواقف الدول التي كانت تدعم فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الحكومات قد تواجه خسارة في الانتخابات المقبلة نتيجة لمواقفها.

ولم يقتصر التأثير على الدعم السياسي فحسب، بل امتد ليشمل الموقف الأمريكي، حيث ذكر "موسى" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عدل عن تأييده لحل الدولتين، معلنًا أنه في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن يكون هناك إقامة لدولة فلسطينية في المستقبل القريب، وذلك كرد فعل على الهجوم الإيراني.

على مسئوليتي أحمد موسى الازمة الفلسطينية إيران القضية الفلسطينية فلسطين العملية الإيرانية طائرات مسيرة صواريخ الموقف الامريكي ترامب الرئيس الامريكي الانتخابات الهجوم الايراني

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لمعالجة المخاوف المتعددة فى رفح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس