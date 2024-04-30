أحمد موسى: القضية الفلسطينية أكبر الخاسرين من الرد الإيرانى المسرحى على إسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى إن الهجوم المسرحي الإيراني الذي استهدف إسرائيل في منتصف أبريل الجاري، كبد القضية الفلسطينية خسائر جسيمة.

وأضاف “موسى” خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة “صدى البلد”، أن هذا الحدث كان له تأثير مباشر على القضية الفلسطينية، حيث أدى إلى خسارة فلسطين للدعم الذي كانت تتلقاه من قبل بعض الحكومات والمنظمات الدولية.

وأكد "موسى" أن العملية الإيرانية، التي شملت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ، قد أدت إلى تغيير في مواقف الدول التي كانت تدعم فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الحكومات قد تواجه خسارة في الانتخابات المقبلة نتيجة لمواقفها.

ولم يقتصر التأثير على الدعم السياسي فحسب، بل امتد ليشمل الموقف الأمريكي، حيث ذكر "موسى" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عدل عن تأييده لحل الدولتين، معلنًا أنه في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن يكون هناك إقامة لدولة فلسطينية في المستقبل القريب، وذلك كرد فعل على الهجوم الإيراني.