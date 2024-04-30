مركز بحوث ودراسات المرأة بإعلام القاهرة يعقد ندوة بعنوان المرأة وتعزيز الصناعة الوطنية

عقد مركز بحوث ودراسات المرأة والاعلام التابع لكلية الاعلام جامعة القاهرة ندوة تحت عنوان "المرأة وتعزيز الصناعة الوطنية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا احمد البدوي عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة وبدعم من الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع واشراف الدكتورة نرمين على عجوة مدير المركز.

وحرصت الدكتورة ثريا احمد البدوي عميدة كلية الاعلام على الحضور، واوضحت في كلمتها مدى اتساق هذه الفاعلية بمستهدفات الدولة التنموية وثمنت أيضا توجه المركز نحو معالجات ممزوجة بدعم ملموس لطالبات وطلاب الكلية المؤهلين لريادة الاعمال وأيضا توجه المركز الى مساندة الطلاب وعدم الاكتفاء بدعم الطالبات فقط باعتباره مركزا مهتم بشئون المرأة ووصفته بالتوجه المتميز حيث الاهتمام بالأسرة المصرية ككل.

أكدت دكتورة نرمين علي عجوة أن اختيار موضوع الندوة جاء في ضوء فى ضوء الأحداث الأخيرة محليًا ودوليًا، وخاصة العدوان على غزة مما أدى الى الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر مما أدى الى إدراك أهمية المنتج المحلى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير العملات الصعبة، ولهذا وضع مركز المرأة قضية الصناعة الوطنية ضمن أولويات أنشطته خلال الفترة القادمة، وقد أطلق مركز المرأة مسابقة بين الطلاب لإنتاج أفضل محتوى مرئي حول أهمية دعم المنتجات المحلية وتم إعلان نتيجتها وتكريم الفائزين بها، كما سيطلق المركز حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز حول دعم الصناعة الوطنية وأقيم على هامش الندوة معرض من إنتاج الطلاب الموهوبين قدموا فيه منتجات من صنع ايديهم.

وركزت الدكتورة هنادي رشدي سلطان خبير الدراسات الاقتصادية لدى هيئة المجتمعات العمرانية وعضو مجلس إدارة المركز في كلمتها على موقف مصر محليا وعالميا فيما يخص الإنتاج الصناعي والتحديات التي تواجه تلك المشروعات واهمية مشاركة العديد من القطاعات الأخرى بجانب الدولة لمواجهة التحديات، وطلبت من ممثلي جهاز تنمية المشروعات تبنى جهازهم لبعض طلبة الكلية ذوي المهارات الإبداعية لإقامة مشروعات إنتاجية لاسيما وانهم يدرسون ريادة الاعمال بما يجعلهم مؤهلين لذلك.

كما تناولت كلمة الدكتور محمود زين العابدين رئيس قطاع ريادة الاعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع الطلاب على إقامة مشروعاتهم بمساندة من الجهاز ووعدهم بتقديم منح شاملة بداية من التدريب وصولا الى التسويق، كما وعد الطلاب بتضمينهم فى مسابقة حول الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.

وبدورها أوضحت ايناس حمدي رئيس وحدة النوع الاجتماعي بجهاز دعم وتنمية المشروعات الخدمات التي تقدمها الوحدة للسيدات في انحاء الجمهورية من خلال مراكز الجهاز المنتشرة في كافة محافظات مصر، مشددة على ان جميع خدمات الوحدة والجهاز تقدم مجانية دون مقابل.

اختتمت الندوة بكلمة هامة للدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة واستاذ التسويق السياسي والتجاري بالكلية حيث عرض العديد من التجارب والمواقف التي تبرز وتوضح وتبسط المنهج العلمي للتسويق، كما اثنى على فاعليات الندوة وقيمها بالإيجابية وقيم أيضا مشروعات الطلبة التي تخللت فاعليات الندوة حول المنتج الوطني والمدى الذى وصل اليه تغير اتجاهات المصريين إيجابيا نحو السلع الوطنية، وما للإعلام من دور هام في هذا المسار لافتا الى ان الأولوية الأولى في هذا التوقيت الحساس للبلاد هو الدعم الإعلامي للمنتجات الوطنية لما لهذا من أثر ايجابي في دعم الاقتصاد الوطني.

قدمت فاعليات الندوة الدكتورة الاء فوزي مدرس العلاقات العامة والإعلان ومسئول العلاقات الدولية بالكلية، عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب وعضو مجلس إدارة مركز المرأة، والتي قدمت الندوة تقديما مميزا ودعت الحضور لزيارة معرض الطلاب خارج القاعة ليتضح مهاراتهم وابداعاتهم على ارض الواقع.

وفى نهاية فاعليات الندوة قامت الدكتورة نرمين عجوة بتكريم المتحدثين والفريق التنظيمي ممن قدموا جهدًا أسهم في اخراج هذه الفاعلية المميزة.