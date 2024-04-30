زراعة 70 ألف فدان بمحصول القطن للموسم الجديد

قال الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث محاصيل القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام اقتربت من 70 ألف فدان من إجمالي المستهدف هذا العام وهو 350 ألف فدان على مستوى الجمهورية وتم بيع 80 ألف قنطار قطن من إجمالي الفضلة المتبقية من العام الماضي، لافتا إلى أنه من المتوقع بيع 300 ألف قنطار وهناك مزاد سينعقد في الإسكندرية لبيع أقطان الوجه البحري من المتبقي من أقطان الموسم الماضي

وأضاف رضوان في تصريح لـ"الدستور" أن مساحات أصناف الوجه البحري هذا العام موزعة كالآتي: إجمالي الوجه البحري 32 ألفا و83 فدانا، موزعة كالآتي صنف «سوبر جيزة 97» والمنزرع بمحافظات المنوفية والقليوبية والغربية والشرقية بمساحة إجمالية 5786 فدانا وصنف إكسترا جيزة 96 والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 60 فدانا وصنف سوبر جيزة 94 والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والمحلة بمساحة مقدارها 26 ألفا و213 فدانا، وصنف سوبر جيزة 86 والمنزرع بمحافظة البحيرة بمساحة مقدارها 14 فدانا.

وتابع أن مساحات أصناف الوجه القبلي: موزعة كالآتي: إجمالي مساحات الوجه القبلي 35 ألفا و866 فدانا، موزعة بين الصنف جيزة 95 والمنزرع بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا وبني سويف وبمساحة 35 ألفا و381 فدانا، إضافة إلى الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا بمساحة 485 فدانا.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، إن هناك العديد من الأصناف التي سوف تزرع هذا الموسم وتتميز بالإنتاجية المرتفعة ومنها سوبر جيزة 86 و94 و97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحري، وسيتم التوسع في صنف سوبر جيزة 97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحري، والأصناف إكسترا جيزة 92 و96 و93 و45 من طبقة الأقطان فائقة الطول، وفي الموسم الجاري سيتم التوسع في صنف جيزة 98 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي بشكل تجاري علي نطاق أكبر، هذا بالإضافة للصنف جيزة 95 بالوجه قبلي.

وأضاف عمارة أن هناك حملات مرورية مكثفة مستمرة على جميع زراعات محصول القطن، للوقوف على توافر التقاوي وانتظام عمليات الزراعة وعمل المتابعة الدورية خلال الموسم بدءا من تجهيز الأرض للزراعة حتى الجني، وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وتوصياتها الفنية الزراعية الحديثة وذلك عن طريق تنفيذ الحقول الإرشادية والندوات الحقلية عن طريق التعاون بين معهد بحوث القطن وإدارة الإرشاد الزراعي بالمحافظات المعنية بزراعة القطن.

وأوضح عمارة أنه هناك حملة مكثفة على زراعات القطن لمكافحة أي آفات تظهر للمحصول وذلك من أجل زيادة الإنتاجية بعد ارتفاع المساحات لعودة الذهب الأبيض لعرشة ، مشيرا إلى أن جميع مستلزمات المكافحة المتكاملة متوفرة لموسم القطن الحالي، وأيضا مبيدات الآفات المتخصصة طبقا للمساحة المنزرعة والمفترض زيادتها، كما يتم العمل خلال المرور بحل مشاكل المزارعين التي تواجههم بمحافظات الجمهورية.

وقال إن تقدم مساحات القطن المنزرعة حاليًا بزيادة عن الموسم الماضى، بسب تطبيق المنظومة الجديدة سواء من توفير التقاوى وتطبيق الزراعات التعاقدية وتوفير جميع التقاوي من بذرة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، وتحديد سعر ضمان في بداية الموسم، وهو 10000 جنيه سعر ضمان لأقطان الوجه القبلى من أصناف جيزة 95 وجيزة 98 و12000 جنيه لقنطار القطن في الوجه البحرى، موضحًا أن وزارة الزراعة حريصة على عودة القطن المصرى الى عرشه مرة أخرى، والتوسع فى المساحات المنزرعة منه، بالإضافة إلى نشر الأصناف الجديدة مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، ورفع كفاءة وإنتاجية زراعته فى مصر بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعات الوطنية باجود الخامات وبأسعار مناسبة.