الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حبس خريج شريعة وقانون منتحل صفة طبيب 4 أيام بالمنوفية

مركز الاسنان المضبوط
مركز الاسنان المضبوط

قررت النيابة العامة، حبس شاب خريج كلية شريعة وقانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامات انتحال صفة طبيب وإدارة عيادة أسنان ومعمل دون ترخيص من مديرية الصحة بالمنوفية.
واستمعت جهات التحقيق في منوف لأقوال المتهم بعد عرضه عليها من قسم شرطة منوف في المحضر رقم 3046 جنح لسنة 2024 قسم منوف، حيث أكد أنه فني تركيبات أسنان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول معلومات لمديرية الصحة بالمنوفية، بقيام المتهم بفتح عيادة ومعمل أسنان بمدينة منوف، غير مرخصة، وكلفت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة الحر وفريقها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وترأس وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، والدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأطباء العلاج الحر، بمصاحبة قوة أمنية، حملة على العيادة والعمل الذي ورد عنه معلومات.
ونجحت اللجنة في ضبط أدوية وأدوات غير معقمة والمتهم بانتحال صفة طبيب أسنان أثناء العمل داخل العيادة غير المرخصة واصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وحررت القوة الأمنية محضرًا حمل رقم 3046 جنح قسم شرطة منوف ضد ع،ح والمتهم بمزاولة مهنة طبيب الأسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان غير مرخص بمدينة منوف.

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