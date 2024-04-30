ترامب: هناك أشخاص جيدون يمكنهم تولى منصب نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لانتقادات محقة لفشله في وقف هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال ترامب في تصريحات لمجلة التايم الأمريكية، إن هناك بعض الأشخاص الجيدين جدا الذين يمكنهم تولي منصب نتنياهو.

وأكد ترامب أن ما وقع في 7 أكتوبر الماضي، كان ينبغي ألا يحدث أبدا وكل شيء كان موجودا لوقفه.

وتابع ترامب: "كثيرون كانوا على علم بـ٧ أكتوبر لكن إسرائيل لم تكن على علم به ونتنياهو يلام على ذلك بشدة".

اليوم.. استئناف الأسبوع الثالث من محاكمة ترامب وترقب لنتائج التحقيقات

ومن المقرر أن تستأنف السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" حيث يواجه تهما جنائية وذلك لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه رئيس سابق تهما جنائية.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية في تقرير لها إنه سيتم اليوم استئناف الأسبوع الثالث من محاكمة الاحتيال التجاري لدونالد ترامب مع استمرار مكتب المدعي العام في مانهاتن في التكتم بشأن خطته لمقاضاة ترامب.

ومن المتوقع أن يبدأ الادعاء استجواب المصرفي السابق مايكل كوهين اليوم.

وأوضحت الشبكة أنه ليس من الواضح من هم الشهود الآخرون الذين سيقفون أمام المحكمة هذا الأسبوع، فقد ظل المدعون متشددين بشأن أمر شهودهم، وألقوا باللوم على ترامب بسبب تعليقاته العامة التي لا يمكن التنبؤ بها، مشيرة إلى أنه قالوا إنهم لن يعطوا فريق ترامب القانوني الكثير في محاولة لتجنب تعريض الشهود لغضب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت "CNN" أن القاضي خوان ميرشان الذي يتولى محاكمة ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتهم ترامب بازدراء انتهاكه أمر حظر النشر الذي يمنعه من التحدث علنًا عن شهود المحاكمة والمدعين العامين وموظفي المحكمة وعائلاتهم.