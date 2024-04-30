الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التخطيط: مهلة لاستثناء المنشآت المتعثرة من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط

منحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهلة أسبوعين للمنشآت التى تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، حتى يوم 15 مايو.

صرف الحد الأدنى للأجور 

ووفق منشور حصلت عليه "الدستور"، حددت الوزارة آلية لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحيث تتقدم المنشأة التى تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المنشأة، وتقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات فى صورة ورقية وصورة إلكترونية على ذاكرة متنقلة، أو قرص مضغوط، مع ملف مجمع بصيغة اكسيل، بدورية أسبوعية "الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم".

طلب الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام المنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بأن ترفق الملفات التالية فى طلب الاستثناء: استمارة البيانات التعريفية للمنشأة، خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء، القوائم المالية لآخر 3 سنوات، كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة، استمارة 2 تأمينات، السجل التجارى، والبطاقة الضريبية.

وشددت على أنه لن يتم النظر إلا فى طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة، ولن يتم النظر أيضًا إلا فى طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مقدما من منشأة وليس قطاعا.

وتتضمن أوراق الطلبات نموذجين، الأول يختص باسم المنشأة، تاريخ الطلب، مقدم الطلب، تليفون مقدم الطلب، رقم التواصل مع المنشأة، العنوان، المحافظة، نشاط المنشأة، عدد العمالة، أما النموذج الثانى فيشمل بيانات تعريفية للمنشأة، بيانات تعريفية لمدير المنشأة، بيانات تعريفية لمقدم الطلب وبيانات حول العاملين بالمنشأة.

زيادة أجور القطاع الخاص

وفى سياق متصل، تبدأ منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من مرتبات شهر مايو 2024، تطبيق قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

وتعد تلك الزيادة هى الخامسة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى ٦٠٠٠ جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وزارة التخطيط الحد الأدنى القطاع الخاص أجور الحد الادنى للأجور

مواد متعلقة

برلمانى: رفع الأجور بالقطاع الخاص يسهم فى تحفيز العاملين وتحقيق استقرار وظيفى

"العمل": إصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية" لقرار زيادة الأجور

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس