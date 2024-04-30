"كهرباء مصر العليا" تستهدف تركيب 494 ألف عداد مسبق الدفع

كشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء استهداف الشركة تطوير نظم المعلومات في موازنة العام المالي الجديد 2025/2024، حيث سيتم استكمال تشغيل مركز البيانات بالشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة ومن خلال شركة ساي شيلد.

عمل منظومة متكاملة لربط البرامج المالية والإدارية والتجارية والفنية (ERP) من خلال شركة SAP.

عمل شبكات متكاملة قياسية بجميع القطاعات والهندسات والمبنى الجديد للمركز الرئيسي.

استكمال تكويد مكونات الشبكة والانتهاء من توقيعها على الخرائط الجغرافية، وكذلك التوسع في تنفيذ الهوية البصرية

المكونات الشبكة.

استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء طبقا للهوية البصرية.



العدادات



كما تستهدف شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تركيب 494 ألف عداد مسبق دفع جديد / إحلال للوصول لعدد 4.005 مليون مشترك في عام الموازنة بنسبة تطور 4.68% مقابل 3.826 مليون عن العام المالي المتوقع 2024/2023م، بنسبة تطور 3.62% والبالغ 3.692 مليون مشترك فعلي 2023/2022م. وكذلك الإجراءات التالية.

. استكمال تنفيذ البرنامج الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع تنفيذ شركة (ساي شيلد) لدمج جميع برامج شركات العدادات ببرنامج واحد لسهولة التعامل والحصول

على كافة التقارير المطلوبة. استهداف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية.



- تشغيل البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بمشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع.



نسبة الفقد



تستهدف الشركة نسبة فقد قدرها 16.79% مقابل نسبة فقد 18.18% لمتوقع 2024/2023م مقابل نسبة فقد 19.99%

لفعلي 2023/2022م.

التحصيل النقدي

تستهدف الشركة تحصيل نقدي من المستهلكين كالتالي:

- نسبة 100% من الإصدار للجهات الحكومية والشركات التابعة للوزارات المتخصصة.

- نسبة 100% من الإصدار والمديونية لقطاع الأعمال العام.

ونسبة 95% من الإصدار للهيئات الاقتصادية والقطاع العام.

ونسبة لا تقل عن 95% للمنزلي والمحلات التجارية، والقطاع الخاص، والاستثماري.

مجال خدمة العملاء تسعى الشركة للارتقاء بخدمة العملاء من خلال استهداف الاتي:

1- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي عدد (51) مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجيًا مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية الموحدة.

2 التوسع في عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي: التوسع في العمل بنظام التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع البنوك التجارية المختلفة لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات الشحن المحمولة تيسيرا على المشتركين.

تكثيف العمل بلجان المتابعة ومراجعة المغلق والمؤجل والمقروء بصفر للوصول للنسب الحقيقية.

التوسع في إنشاء مراكز خدمة بالقري وأخرى متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين.