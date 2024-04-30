"كهرباء مصر العليا" تستهدف ضخ استثمارات بـ597 مليون جنيه

اعتمدت فعاليات الجمعية العامة العادية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور ورئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر موازنة الشركة للعام المالي 2024/2025، وتضمنت مساهمة في عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن خالص شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على الجهود المضنية التي ساهمت في تحقيق الشركة معدلات الأداء بمختلف القطاعات، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح.

ملخص لأهم محاور موازنة العام المالي 2024/2025 وفقًا لما جاء في الموازنة:

وضعت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء هذا المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تقديم أفضل خدمة للمجتمع ودعم الاقتصاد القومي، ليكون عونًا في دفع قاطرة التنمية بالبلاد وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة وهي "الريادة والتميز عالميًا لطاقة كهربائية مستدامة"، وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة المصادر لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة، اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسؤولة أخلاقيًا، بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وحددا في الموازنة أهداف الشركة وهي:

مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

تحسين مستوي الخدمة والارتقاء بمراكز خدمة العملاء.

تعظيم موارد الشركة والعمل على تخفيض الفقد في الطاقة.

التوسع في أعمال الدراسات والبحوث والتطوير.

تحسين مؤشرات جودة الـتغذية الكهــــربية. تطوير منظومة العمل وتدبير المعدات ومستلزمات الإنتاج.

تنميـة الموارد البشرية ورفع كفاءتها.

وذلك من خلال المحاور الآتية: تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الذاتية / إحلال الهوائيات، حيث تم استهداف خطـة استثمارية ومشروعات أخرى بمبلغ 597.420 مليون جنيه اعتمادا على مصادر التمويل الذاتي للشركة، موزعة كالتالي:

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الذاتية وتشمل توسيع وتجديد وإحلال الشبكات بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، ومشروع تحويل الخطوط الهوائية للكابلات أرضية بقيمة 30 مليون جنيه، ومشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها بقيمة 127.5 مليون جنيه.