الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اعتماد موازنة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء للعام المالي 2025/2024

اعتماد موازنة شركة
اعتماد موازنة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء

انتهت فعاليات انعقاد الجمعية العامة لمناقشة موازنة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأعضاء مجلسي الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الوجه القبلى للإنتاج.

واستعرض رئيس الشركة أبرز ملامح الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي الجديد 2024/2025، الذي تضمن معدلات استهلاك الوقود وكميات الطاقة المباعة والمستهلكة، كما ناقش إنجازات الشركة على مدار الفترات الماضية وما تحقق من أعمال مختلفة. 

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عن شكره وتقديره لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء وجميع القيادات والعاملين فيها لما يتم تحقيقه من أعمال مختلفة ودور وطني مهم.

تضمنت الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ما يلي:
تقدير القدرة الأسمية المستهدفة خلال العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنحو ٧٤٥٤ م. وذلك مقابل المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الذي يقدر بنحو ٧٤٥٤م. وبالمقارنة مع ٧٤٥٤م للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ نظرا للانتهاء من جميع المشروعات الجديدة.

الطاقة المستهدفة:
تستهدف الشركة إنتاج طاقة كهربائية خلال عام ۲۰۲٥/٢٠٢٤ بنحو ۱۷۹۰۷،۲۲۰ مليون ك.و.س، وذلك مقابل المتوقع لعام ۲۰۲٤/٢۰۲۳ البالغ نحو ١٧٦٤٤،٥٥٤ مليون ك.و.س بارتفاع قدره ٢٦٢،٦٦٦ مليون ك.و.س وبنسبة ١،٤٩.

تستهدف الشركة متوسط تكلفة وحدة الطاقة المباعة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنحو ١٦٧،٢٥٦ قرش/ك.و.س، مقابل المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١٣٢،٥٨٦ قرش/ ك.و.س بارتفاع قدره ٣٤،٦٧ قرش/ك.و.س وبنسبة ٢٦،١٥. ويرجع زيادة تكلفة الكيلو وات ساعة المستهدفة عن المتوقع إلى الأسباب التالية:

تستهدف الشركة تقليل متوسط تكلفة وحدة الطاقة المباعة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ١٦٧،٢٥٦ قرش/ك.و.س مقابل المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١٣٢،٥٨٦ قرش/ك.و.س، والذي شهد ارتفاعا بنسبة ٢٦،١٥% وبمقدار ٣٤،٦٧ قرش/ك.و.س. يُعزى زيادة تكلفة الكيلو وات ساعة المستهدفة عن المتوقع إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، زيادة الأجور بسبب زيادة العلاوة الدورية بنسبة ١٥% ومنح العاملين حوافز مالية إضافية، ارتفاع قيمة الفوائد الأجنبية بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفاع الفوائد المحلية بسبب زيادة معدلات الفائدة في البنوك المحلية وفقا لقرار محافظ البنك المركزي.

ارتفع معدل الاستهلاك الذاتي للشركة في الموازنة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ٣،٢۳%، بينما كان المتوقع للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو ۳،۲۱%. يُعزى ذلك إلى إنخفاض التحميل على الوحدات ووضع الوحدات احتياطي تشغيل لفترات طويلة، حيث بلغ معامل السعة المستهدف ٢٧،٤٢% مقابل التوقعات التي بلغت ٢٦،٩٥%، والذي يفوق ٢٧،٤٥% وفقا لاحتياجات الشبكة الموحدة وخطة التوليد للشركة.

معدل استهلاك الوقود لعام الموازنة 2024/2025 بلغ 185.79 جم وقود مكافئ/ك.و.س مولد مقابل 187.78 جم وقود مكافئ/ك.و.س للعام المتوقع 2024/2023 بانخفاض قدره 1.99 جم وقود مكافئ/ك.و.س. معامل الاتاحية تستهدف الشركة الوصول إلى معامل إتاحية 92.97% خلال العام المالي 2025/2024 مقابل 94.40% متوقع للعام المالي 2024/2023 بانخفاض مقداره 1.43% بسبب تأجيل بعض الصيانات المبرمجة من العام المالي 2024/2023 إلى العام المالي 2025/2024 مقابل 89.73% فعلي للعام المالي 2023/2022 بارتفاع وقدره 3.24.

وتستهدف الشركة الوصول بمعامل الخروج الاضطراري هذا العام إلى 0.48% على المستوى العام لمحطات الشركة مقارنة بمعامل متوقع 0.52% للعام 2022/2023 بانخفاض مقداره 0.04% مقابل معامل فعلي 0.69% للعام المالي 2023/2022 بانخفاض مقداره 2%. وتعمل الشركة على الحد من الخروج الإضطراري للوحدات مع الالتزام بخطة الشركة في التشغيل الاقتصادي.

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