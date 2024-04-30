حسين لبيب يتغنى بـ"فتوح" ويكشف مصير زيزو وعواد من الرحيل عن الزمالك

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، آخر كواليس رحيل ثنائي الفريق محمد عواد حارس المرمى وأحمد مصطفى زيزو صانع الألعاب عن القلعة البيضاء، خلال المرحلة المقبلة.

لبيب: عواد وزيزو مستمران مع الزمالك

وقال لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر راديو 9090:" زيزو وعواد هذا الثنائي زملكاوي أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف: "لذلك استمرارهما أمر حتمي وغير قابل للنقاش من أجل تحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي".

وارتبط اسما عواد وزيزو بالرحيل عن الزمالك، خلال الفترة المقبلة، في ظل تلقيهما العديد من العروض المغرية مؤخرًا.

وينتهي عقد محمد عواد، حارس مرمى الفريق مع القلعة البيضاء، نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع حاليًا لآي ناد داخل مصر أو خارجها دون الرجوع للزمالك، حسبما تنص لوائح “فيفا” على ذلك.

بينما ينتهي عقد زيزو، جناح الفريق الأبيض الدولي، مع الزمالك نهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وانتقل لبيب للحديث عن ظهير أيسر الفريق أحمد فتوح، قائلًا:" لاعب مميز للغاية، ولكن لم تكن متوفرة له البيئة الصحيحة لنجاحه، ودائمًا ما نريد كل اللاعبين يكونون مثل فتوح داخل هذا النادي العريق".

وأردف:" فتوح كابتن من كباتن نادي الزمالك، فهو مؤثر داخل وخارج الملعب مع الفريق، أشعر بسعادة عقب التغير الكبير الذي حدث في شخصية اللاعب".

واختتم رئيس القلعة البيضاء تصريحاته قائلًا:" هو قائد هذا النادي ومن أفضل اللاعبين بالكرة المصرية حاليًا في مركزه".

كان نادي الزمالك أعلن خلال نهاية عام 2023، تمديد عقد ظهير أيسر الفريق أحمد فتوح رسميًا، وذلك لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وفي سياق مختلف، يعود فريق الكرة مجددًا للظهور بمسابقة دوري نايل، عقب نجاحه في التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية، للمرة الثانية في تاريخه، ومواجهة نهضة بركان المغربي، على اللقب ذهابًا 12 مايو الجاري و19 من الشهر ذاته إيابًا هنا بالقاهرة.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، في السابعة مساء بعد غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين بمسابقة دوري نايل.