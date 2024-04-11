هدفان في الاتحاد.. أحمد سيد زيزو يتوج بجائزة أفضل لاعب

توج أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا،على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم "زيزو" جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة في أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء، بعدما قاد فريقه للفوز بنقاط المباراة الثلاث .

وساهم زيزو فى فوز الزمالك على الاتحاد السكندرى، بإحرازه هدفين فى المباراة التى انتهت بثلاثية نظيفة للقلعة البضاء.

وافتتح زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 13 بعد انفراده بمرمى المهدي سليمان ليضعها بقدمه اليمنى في شباك زعيم الثغر، وفي الدقيقة 33 سجل ناصر ماهر الهدف الثاني لصالح الأبيض، ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث لـ فريق الزمالك في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد الزمالك لـ 18 نقطة في المركز الـ 12 بعد الفوز الكبير على زعيم الثغر، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 15 أبريل الجارى فى مباراة القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز وهى المباراة الأهم من وجهة نظر الجهاز الفنى للزمالك واللاعبين بسبب الجماهيرية الكبيرة لكلا الناديين .

وارتفع رصيد الزمالك لـ 18 نقطة في المركز الـ 12 بعد الفوز الكبير على زعيم الثغر، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 27 نقطة.