الزمالك يعلن جاهزيته للقمة بثلاثية في شباك الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثامنة المؤجلة من دوري نايل.

سجل ثلاثية الزمالك كلا من أحمد سيد زيزو "هدفين" في الدقيقتين 14 و89 وناصر ماهر هدفا في الدقيقة 34.

ارتفع رصيد الزمالك عند 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 27 نقطة في المركز الثالث.



أحداث الشوط الأول

شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة الثامنة، ناصر ماهر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ونجح الزمالك في التقدم بعدما أرسل عمر جابر تمريرة طولية من منتصف الملعب حاول سيف تقا تشتيتها ولكن وصلت لزيزو الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 16 عبدالله السعيد سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26، أحمد سيد زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار، ولكن ارتدت من القائم الأيسر.

ناصر ماهر أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها سامسون أكينيولا خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة لأحمد حمدي لكن لم يسيطر عليها الأخير وشتتها الدفاع.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعدما أرسل أحمد فتوح، تمريرة بينية رائعة استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين، وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 42، هدف ملغي لفريق الزمالك بداعي وجود تسلل على سامسون أكينيولا قبل تسجيل الهدف.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 48 بنيامين بواتينج سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكت ارتدت من جسد عواد.

كريم الديب أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار شتتها فتوح من على القائم الثاني.

أحمد عادل انطلق بالكرة خلف مدافعي الزمالك من منتصف الملعب وانفرد بالحارس وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

خالد الغندور أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها مابولولو براسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

عبد الله السعيد سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

عمر جابر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها سيف الدين الجزيري براسية قوية اصطدمت في القائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

زيزو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد لوب بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار لتمر أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.