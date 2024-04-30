الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تعاون سويسري-مصري مع اليونيدو لتنمية مناطق صناعية خضراء

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيدة إيفون بومان، سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، ووفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، برئاسة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة، و باتريك جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة (اليونيدو)، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى تناول آخر تطورات برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال المطور الصناعي أوراسكوم.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفيرة سويسرا

وخلال اللقاء رحب وليد جمال الدين بالوفد، وأكد على أن المنطقة الاقتصادية تمثل مشروعًا قوميًا عملاقًا يسعى إلى دعم الممارسات المستدامة، والإسهام في الناتج المحلي القومي المصري وتوفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة قائمة على نظام بيئي فعال يعتمد على الطاقة الخضراء، كما أوضح اهتمام المنطقة الاقتصادية بالاقتصاد الدائري "Circular Economy"، وأشار إلى مشاركة المنطقة الاقتصادية مؤخرًا في المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري بدعوة من اليونيدو.

من جانبها عبرت إيفون بومان، سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، عن سعادتها بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في هذه الفترة والتي تمثل تحديات كبيرة أمام المنطقة الاقتصادية، ولكن المنطقة الاقتصادية استطاعت أن تمثل قصة نجاح من خلال موقعها المتميز، والموارد، والمواهب، والعمالة، وأوضحت أن الشراكة تستهدف دعم عدد من الدول لتطبيق ممارسات اقتصادية صديقة للبيئة، وتقديم هذا الدعم من خلال عدد من المؤسسات السويسرية بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما أشارت أنه يمكن الوصول إلى مجمعات صديقة للبيئة من خلال خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات البناء والتشغيل، والاعتماد على الوقود الأخضر، والذي يمثل فرصة عظيمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق بيئة اقتصادية خضراء، وأكدت على أن نجاح التجربة داخل المنطقة الاقتصادية يمهد الطريق لتكرار هذا النموذج في مناطق اقتصادية أخرى. 

وفي هذا السياق أوضحت السيدة إيلينا بانوفا، أن زيارتها اليوم إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى فرصة جيدة للوقوف على النتائج الملموسة لتطبيق برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي يتم بين اليونيدو والحكومة المصرية لمدة 5 سنوات، والذي يمثل خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى التنمية المستدامة بمصر؛ من خلال إحراز التقدم في التحول نحو الممارسات الصديقة للبيئة في الصناعة، وما نشهده اليوم على الأرض يمثل مكسبًا حقيقيًا لكافة الأطراف المعنية، كما أشارت إلى أنه من خلال مشاركة تبني ممارسات مستدامة ومشاركة الموارد، سوف نتمكن من تحقيق خفض الانبعاثات، كما أن الالتزام بهذه الممارسات يمثل نقطة جذب للاستثمارات، كما أبدت سعادتها بالتعرف عن قرب عما تقدمه المنطقة الاقتصادية في مجال الممارسات الصديقة للبيئة، وخلق مزيد من فرص العمل، كما أكدت على فخرها بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن. 

وعقب الاجتماع توجه الوفد إلى زيارة ميدانية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة لزيارة بعض المناطق التي طبقت عددًا من الممارسات المستدامة المستهدفة بالبرنامج، حيث توجه الوفد إلى مصنع الحلول المتكاملة للتعبئة والتغليف، ومصنع هيما بلاست المتخصص في تصنيع منتجات البلاستيك الخاصة بالأغراض الزراعية.

السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيفون بومان دولة سويسرا إيلينا بانوفا

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

الكليات المطلوبة فى وظيفة معلم مساعد لعام 2024

تصرف كعبوات مجانية.. تفاصيل جديدة في اختلاس أدوية مرضى السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق