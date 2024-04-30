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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"هاتريك" ليفاندوفسكى يعيد برشلونة لوصافة الليجا بفوز مثير على فالنسيا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

استعاد برشلونة وصافة الدوري الإسباني، بعدما قلب تأخره بهدفين ضد نظيره فالنسيا لفوز بأربعة، أمس الإثنين ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

الفوز أعاد البارسا لوصافة الليجا بـ 73 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، بينما وقع فالنسيا بالمركز الثامن بـ 47 نقطة.

تقدم البارسا بالدقيقة 22 عن طريق رأسية فيرمين لوبيز بعد عرضية متقنة من جواو كانسيلو قبل أن يقلب الخفافيش النتيجة في 11 دقيقة.

ومن خطأ فادح لتير شتيجن في إبعاد الكرة من أمام مرماه، تمكن هوجو دورو من إدراك التعادل بالدقيقة 27، قبل أن يسجل بيبيلو الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 38.

وفي الدقيقة الأخيرة أكمل فالنسيا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه مامارداشفيلي بعد إمساكه بالكرة بيديه خارج خط الـ 18.

الشوط الثاني فرض روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجمًا للقاء بعدما قاد الفريق لريمونتادا بثلاثية “هاتريك” سجلها برأسه مرتين بالدقائق 49 و82، ثم من ركلة حرة رائعة على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة الأخيرة.

تشكيل برشلونة.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فالنسيا 

حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، كانسيلو
خط الوسط: جوندوجان، فيرمين، كريستنسن 
خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين

برشلونة الدوري الاسباني فالنسيا لوبيز ليفاندوفسكى روبرت ليفاندوفسكي

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