الإثنين 29 أبريل 2024
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باحث بالمركز المصرى: مشهد الحرب على غزة شديد التعقيد والتشابك

الحرب على غزة
الحرب على غزة

قال الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشهد الحرب على غزة هو مشهد شديد التعقيد والتشابك، لافتا إلى أنه يتم الحديث حاليا عن بعض المسارات الرئيسية متمثلة في عودة مسيرة العمليات العسكرية داخل قطاع غزة في بعض المواقع، خاصة عمليات القصف الجوي. 

وأضاف الدكتور محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر قناة extra news، أن هذا يعتبر مؤشرا على تغير في العسكرية الإسرائيلية يستهدف تقليل التكلفة البشرية للاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، والتركيز بدلا من ذلك على عمليات القصف الجوي الذي يتبعها دمار واسع في قطاع غزة. 

وأوضح أن جرائم الحرب وصلت ذروتها إلى  كافة أنماط جرائم الحرب داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك عجزا دوليا حتى اللحظة عن محاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم، أو حتى بناء مواقف دولية واضحة وفعالة للوصول إلى نقطة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن هناك مسارا في غاية الأهمية وهو مسار حيوي متمثل في الجهود المصرية الخاصة بالهدنة الإنسانية الجديدة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن هناك مساعي مصرية منذ أشهر زادت وتيرتها في الأسبوعين الأخيرين.

محمد فوزي الحرب على غزة القضية الفلسطينية فلسطين وقف إطلاق النار

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