الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية يكشف أهمية زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك لمصر

زيارة رئيس مجلس رئاسة
زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك لمصر

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى مصر تعد أول زيارة مصر على هذا المستوى الرفيع منذ أكثر من 14 عاما، لافتًا إلى أن الزيارة تعتبر تكريسا لأسس تقوم على المنفعة المتبادلة.

وأضاف الدكتور رامي عاشور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن مصر ستستفيد من هذه الزيارة، كما أن البوسنة والهرسك سيستفيدون من هذه الزيارة، لأن مصر لها فضل على البوسنة، لأن مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال البوسنة عن يوغوزلافيا.

وأوضح أن الشراكة المصرية من أجل التنمية المنسقة تحت وزارة الخارجية ساهمت في عمل مشروعات إعادة الأعمار في البوسنة، وبالتالي فإن البوسنة مدينة بالفضل لمصر. 

وأشار عاشور إلى أن البوسنة عضو في كثير من اتفاقيات التجارة الحرة في أوروبا، لافتا إلى أن مصر في ظل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية تريد تعزيز الصادرات إلى أوروبا.

رامي عاشور البوسنة والهرسك رئيس مجلس رئاسة الأزمة الاقتصادية استاذ علاقات دولية

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