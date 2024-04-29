الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لبنى عسل: ملف العلاقات الخارجية المصرية يشهد نقلة وتطورًا نوعيًا (فيديو)

لبنى عسل
لبنى عسل

أشادت الإعلامية لبنى عسل، بإدارة الدولة لملف العلاقات الخارجية المصرية، مؤكدة أن هناك نقلة وتطور نوعي حدث في هذا الملف.

وقالت "عسل" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن الدولة المصرية استطاعت تنويع علاقاتها مع كل الاتجاهات شرقًا وغربًا من أجل إحداث التوازن المطلوب.

وأضافت، أن حفاظ مصر على علاقاتها مع كافة الأطراف بشكل متزن معادلة صعبة، مؤكدة أن مصر تمتلك قرارها.

وأكدت أن زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك اليوم مهمة، مشيرة إلى أنها الزيارة الأولى لمصر على مستوى الرفيع من البوسنة والهرسك لأكثر من 14 عامًا.

وأوضحت، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تناول عددًا من المباحثات الثنائية وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

لبنى عسل ملف العلاقات الخارجية العلاقات الخارجية المصرية البوسنة والهرسك الحياة اليوم

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