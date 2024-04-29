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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى يعود للقاهرة بعد مشاركته نيابة عن الرئيس بالمنتدى الاقتصادى العالمى

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، ظهر اليوم الإثنين، عائدا من العاصمة السعودية، الرياض، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية".

كما التقى على هامش حضوره الجلسة عددا من القادة ورؤساء الحكومات ومسؤولي المؤسسات الدولية، من بينهم بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، في جلسة حوارية مهمة بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى.

المنتدى الاقتصادي العالمي مدبولي أخبار مصر

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