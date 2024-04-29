58 منحة تميز أكاديمي ورياضي للطلاب المتفوقين بالألمانية بالقاهرة

أكد الدكتور اشرف منصور رئيس مجلس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية تنبع من الأثر الذي تحدثه على مستوى الطالب، والموظف، والمؤسسة، وبأن اعتماد تجربة نجاح الجامعة الألمانية في القاهرة، لابد من تتبعها لكونها صاحبة تجربة فريدة في مجال تطوير إستراتيجيات التميز في التعليم والتعلم وتنفيذها بدقة نظرًا لتنوع البرامج والتخصصات المطروحة فيها وتطور تقنياتها وأنماطها التعليمية ما أنعكس إيجابيًا على مستوى خريجيها.

جاء ذلك في حفل التكريم الذي أقُيم اليوم الأثنين الموافق 28 ابريل 2024 بمقر الجامعة بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ونخبة متميزة من الإعلامين للإحتفاء بعدد 41 طالبًا حصلوا على منح التفوق السنوية التي تخُصص لأوائل طلاب كليات الجامعة لتميزهم اكاديميًا وتحقيقهم المعدل التراكمي المحدد تقديره من قبل الجامعة خلال فترة دراستهم الأكاديمية والمعملية في كافة تخصصات أقسام كليات الجامعة ( هندسة وعلوم المواد، هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الإدارة، العلوم التطبيقية والفنون، الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، الحقوق والدراسات القانونية)، ، بجانب تخصيص 17 منحة للطلاب الحائزين على البطولات في الألعاب الرياضية المتنوعة تقديرًا وتحفيزًا لهم لتفوقهم الرياضي.

وبموجب هذه المنحة التي تقدم سنويًا يُسمح للطلاب الحاصلين عليها السفر إلى المانيا وحرية إختيار فرصة ضمن عدد من الفرص المطروحة المتنوعة المقدمة وفقًا لرغبة كل طالب الشخصية في الإختيار فيما بين التسجيل في الالتحاق بأحد البرامج الدراسية المتقدمة في المانيا، أو قضاء فصل دراسي كامل في المانيا، أو الألتحاق بإحدى ورش العمل العلمية والتدريبية المتوفرة بالمراكز البحثية الأكاديمية التطبيقية بألمانيا لتطبيق خبراتهم العملية التي أكتسبوها خلال دراستهم والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية العالمية كضرورة حتمية فيما يخص مجالات تخصصهم.

ونوه الدكتور منصور أن الجامعة الألمانية لديها 11 برنامج للمنح الدراسية لدعم الطلاب، وحثهم على الاعتزار بمصريتهم وجامعتهم والعلم الذي تلقوه قائلا انتم رواد مصر والعالم تقوا بقدراتكم واجتهدوا واعلموا انكم مطلوبين في العالم كله ولكن بلدكم مصر تحتاجكم في المقام الأول.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة خلال كلمته، ان حفل تكريم الطلاب المتفوقين يعد من أهم الفعاليات التي يتم تنظيمها والتي تولي الجامعة لها اهتمامًا بالغًا لحرصها على تحفيزهم لإطلاق العنان لقدراتهم ومواهبهم وذلك بتوفير البيئة الملائمة لهم حتى يستمروا في شرف التنافس بالميادين العلمية والرياضية، مؤكدًا ان الجامعة تفخر كل الفخر بطلابها المتفوقين هذا العام، وفي الأعوام السابقة، فالجامعة تهدف من طرح تلك المنح تطبيق رؤيتها المستقبلية في تقديم كوادر شبابية متميزة قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية القادمة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، متوجهًا بالشكر والتقدير والامتنان لإعضاء هيئة تدريس كليات الجامعة على دورهم الاكاديمي المتميز بإعتبارهم من أهم أعمدة إنجاح العملية التعليمية، فنجاح الطلاب يشعر كل عضو هيئة تدريس أن مجهوده كلٌل بالنجاح الذي نشهده معًا اليوم.