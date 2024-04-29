برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة غدًا يعزز التعاون بين البلدين

قال محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر غدا تعكس قوة العلاقات المصرية الكويتية، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية.

وأكد البرعي أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصةً في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، حيث ازدادت تلك العلاقه رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي، وأمير الكويت.

أضاف أن لقاء الرئيس السيسى بأمير الكويت غدا سيساهم في دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيد الرسمي والشعبي.

واضاف: الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما على التنسيق والتشاور المستمر بينهما بما يدعم أمن واستقرار المنطقة

كان الديوان الأميري قد أعلن صباح اليوم عن توجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رأس وفد كبير بزيارة دولة الي مصر يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية.

حزب ”المصريين“: زيارة رئيس البوسنة والهرسك دعم أوروبي جديد لدور مصر في وقف نزيف الدم الفلسطيني

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في سياق مهم من حيث التوقيت والدلالات والمخرجات.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الاثنين، إن توقيت زيارة رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش لمصر في غاية الأهمية، لا سيما أنها تأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود مصر الدائمة المستمرة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي فيما يتعلق بدعم الثوابت الفلسطينية، وتعزيز وكشف جرائم العدوان الإسرائيلي.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن هذه الزيارة تعكس بدورها حقيقة العلاقات المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك، والتي تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي ضمن إطار فلسفة السياسة الخارجية المصرية في الانفتاح على كل الدوائر، وبالأخص فيما يتعلق بالدائرة الأوروبية لتعزيز التعاون مع هذه الدول ودعم التنمية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن نتائج هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة للبلدين في دعم العلاقات الثنائية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية أيضًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في ملف ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي والعربي والإفريقي تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

أكد أن العالم أجمع يقدر ويشيد بهذه الجهود من الرئيس السيسي، التي كان لها أثرها الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من الملفات والقضايا الأخرى، موضحًا أن ذلك كله يؤكد أن المجتمع الدولي أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا غنى عنه، وأن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة بأسرها؛ لأن مصر هي الداعم الحقيقي للاستقرار والأمن بالمنطقة، وهي مفتاح السلام.