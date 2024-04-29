قرينة الرئيس: أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بحسب قناة إكسترا نيوز.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر".

وأضافت: "تفقدنا معًا غرفه عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به".

وتابعت: "أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر".