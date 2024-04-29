كواليس محاكمة متآمرين يمينيين في ألمانيا بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، الإثنين، كواليس محاكمة متآمرين يمينيين متطرفين في ألمانيا بتهمة التخطيط لقلب نظام الدولة، حيث تمت محاكمة 9 أشخاص وسط إجراءات أمنية مشددة في مدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا في واحدة من 3 قضايا مرتبطة بمؤامرة يمينية متطرفة مزعومة للإطاحة بالدولة بقيادة رجل أعمال أرستقراطي زائف.

ويواجه المتهمين تهم الخيانة العظمى، ومحاولة القتل، والعضوية في منظمة إرهابية فيما يتعلق بالانقلاب المزعوم، الذي تم إحباطه في مداهمات على مستوى البلاد في 2022، وتم تحديدهم على أنهم ينتمون إلى "الجناح العسكري" وراء زعيم الجماعة، الأرستقراطي هاينريش الثالث عشر، الأمير رويس، البالغ من العمر 72 عامًا.

الاولى من بين ثلاث اجراءات قضائية منفصلة

وذكرت الصحيفة أن محاكمة شتوتجارت هى الأولى من بين 3 إجراءات قضائية منفصلة - مقسمة على الزمان والمكان لأسباب أمنية ولوجستية - فيما يرقى إلى أكبر قضية قانونية من نوعها في ألمانيا ما بعد الحرب.

ومن المقرر أن يظهر 26 شخصًا في قفص الاتهام. ووجه المدعون الفيدراليون في ديسمبر في البداية اتهامات بالإرهاب ضد 27 شخصًا، توفي أحدهم منذ ذلك الحين وأدت الضوابط الأمنية المشددة على غرار الضوابط الأمنية في المطارات إلى تأخير بدء المحاكمة المقررة يوم الاثنين لأكثر من ساعة، وكان من المتوقع أن يشمل اليوم الأول قراءة لائحة الاتهام المؤلفة من 33 صفحة.

وفي شتوتغارت وحدها، من المقرر استدعاء 300 شاهد، من بينهم 270 ضابط شرطة والعديد من الخبراء.

ومن بين الذين سيحاكمون يوم الاثنين أعضاء سابقون وحاليون في القوات المسلحة، بما في ذلك قوة النخبة، إضافة إلى ضابط شرطة أحدهم، الذي تم تحديده في وثائق المحكمة باسم ماركوس إل، اتهمه الادعاء بإطلاق النار على ضابطي شرطة اقتحما منزله لاعتقاله.

وفي حالة إدانتهم، يمكن أن يتوقع الرجال أحكامًا تتراوح بين سنة وعشر سنوات، وفي حالة ماركوس إل، قد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين قاموا بتخزين ما يصل إلى 500 ألف يورو (428 ألف جنيه إسترليني) نقدًا، إلى جانب 380 بندقية و350 سلاحًا أبيض وأقل بقليل من 150 ألف طلقة ذخيرة، والتي أشاروا إليها فيما بينهم بالاسم الرمزي "البونبون".

وبدأت المجموعة في إنشاء نظام وطني يضم 286 مجموعة منظمة عسكريًا، يشار إليها باسم "شركات الأمن الداخلي"، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في "اليوم العاشر"، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يحدث فيه الانقلاب، بدءًا من قطع التيار الكهربائي لخلق الفوضى، يليه اقتحام مبنى البرلمان في برلين، حيث كان من المقرر أن يتم أخذ شخصيات حكومية كرهائن، مع تشجيع استخدام العنف.

ويعد رويس، وهو رجل أعمال معاد للسامية ينحدر من عائلة أرستقراطية سابقة، أسس المجموعة برغبة صريحة في القضاء على نظام الدولة بالعنف، ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في فرانكفورت مع ثمانية آخرين، يُنظر إليهم على أنهم الشخصيات الرئيسية وراء المؤامرة، في 21 مايو، ومن المقرر إجراء محاكمة ثالثة في يونيو في ميونيخ.

ويُزعم أن الأسماء المدرجة في قائمة اغتيالات المجموعة شملت المستشار أولاف شولتز، وزعيم المعارضة المحافظة، فريدريش ميرز، واثنين من الشخصيات التلفزيونية الرائدة.