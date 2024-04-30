السوري حسام غازي: "الكهوف مسرح الحياة الأول" لأندريه لوروا دفعني لدراسة علم الآثار

مكتبات المثقفين 9

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكُتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور، يقدم "الدستور" سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة التاسعة من حلقات سلسلة مكتبات المثقفين، يحدثنا الباحث السوري دكتور حسام غازي، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، والكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك؟.

والباحث دكتور حسام غازي أستاذ علم الآثار بكلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة، بجامعة دمشق؛ صدر له عن دار نينوى للدراسات والنشر، كتاب "عقائد ما بعد الموت"، كما شارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بعمله الموسوعى "شعوب وثقافات وحضارات العالم من ظهور الإنسان حتى الحرب العالمية الأولى"، في ستة مجلدات، والصادر عن دار التكوين السورية، وحقق الأعلي مبيعا، ضمن مشاركة الدار بالمعرض.

دكتور حسام غازي

متى اشتريت أول كتاب؟

أول كتاب اشتراه لي والدي وكنت حينها في الثامنة من عمري. وأول كتاب اشتريته من مصروفي هو الكهوف مسرح الحياة الأول٬ تأليف أندريه لوروا كوران٬ في السادسة عشر٬ وهو الذي دفعني لدراسة علم الآثار فيما بعد.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

جميعها مهمة٬ أغلبها كتب عن الآثار والتاريخ والأديان والفلسفة٬ من بينها كتاب الآثار السورية٬ وكتاب الموتى الفرعوني عن بردية آنى بالمتحف البريطاني٬ وكتاب أساطير بلاد الرافدين٬ وكتاب تاريخ الإغريق.

كتاب لا يمكنك الاستغناء عنه؟

كتاب باللغة الفرنسية بعنوان: Chasseurs et artisans du Moustérien من تأليف أستاذي عالم الآثار الفرنسي جاك جوبير٬ أهداني إياه في أول لقاء بيني وبينه٬ إضافة إلى أهميته العلمية وذكرى جميلة من أستاذي، الكتب التي لا يمكنني الاستغناء عنها هي الكتب الخاصة بالدراسات الميدانية للمكتشفات الأثرية لأنني استخدمها دائما في أبحاثي وهي تعتبر من أمهات الكتب في علم الآثار.

كتاب لديك منه أكثر من نسخة؟

أول كتاب اشتريته من مصروفي٬ الكهوف مسرح الحياة الأول٬ لدي منه ثلاثة نسخ٬ وأحبه كثيرًا.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لم أفكر يومًا بالتخلي عن مكتبتي٬ وحتى الآن لم أكتب وصية لأحد بشأنها

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

فقدت نصف مكتبتي في نهاية عام 2013 عندما عدت من فرنسا إلى سوريا٬ وكان ذلك خارج عن إرادتي لأنه لم يكن بإمكاني نقلها كاملةً إلى وطنى.

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

عثرت على جميع الكتب التي تمنيت اقتنائها٬ ولكني فقدت قسم كبير منها في نهاية عام 2013

هل تشتري كتب ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

لا أشتري إلا الكتاب الذي أرغب في قراءته أو الذي احتاجه في أبحاثي العلمية

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميًا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

لا يوجد ميزانية معينة لدي لشراء الكتب٬ اشتري كل ما احتاجه في أبحاثي العلمية٬ وكل الكتب التي أرغب في قراءتها.

هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك٬ وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

نعم أعير كتبي لطلابي في مرحلة الدراسات العليا٬ الماجستير والدكتوراه٬ ولأصدقائي أيضًا٬ أوصيهم كثيرًا بضرورة الحفاظ عليها٬ وأستعير أيضًا كتب من بعض الأصدقاء٬ وبكل تأكيد أعيدها لهم٬ لأنني أحب أن يعيد أصدقائي الكتب التي يستعيرونها من مكتبتي.