سائق يُضرم النيران في شقة طليقته بالمقطم

أقدم سائق على إشعال النيران في شقة طليقته لوجود خلافات بينهما بمنطقة المقطم.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام كل من (زوجها وأشقائه) بإضرام النيران عمدًا بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.