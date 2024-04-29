الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"غرفة الملابس" توزع شهادات تقدير على المتميزين في الدورات التدريبية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السلام

كرم الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، والمهندسة بهية نظيم، والمهندس ايهاب العسكري، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بتوزيع شهادات التقدير على عدد من المتميزين والحاضرين للدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة خلال العام الماضي في مختلف التخصصات، وبحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة.

وقالت المهندسة بهية نظيم إن الغرفة حرصت على تنظيم دورات في المجالات التي يحتاجها القطاع، ومن أهمها التسويق الإلكتروني، الذي يساهم في تنشيط المبيعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت تلك الدورات اقبالًا كبيرًا من الأعضاء نظرًا لفائدتها الكبيرة، وقد تناولت الدورة أربع مستويات تدريبية بإجمالي 24 ساعة تدريبية.

وأشار المهندس إيهاب العسكري، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى تنظيم الغرفة لدورات تدريبية حول "تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية" في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، بحضور أكثر من 100 متدرب من العاملين في القطاع، بهدف التعريف بأحدث التطورات في النظام التجاري العالمي واللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، وكذلك المهارات المطلوبة وفتح أسواق جديدة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، لتحقيق التنمية المستدامة لصادرات القطاع.

وشدد الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي للغرفة، على أهمية التطوير الإداري للغرفة والتنوع في تقديم الخدمات لكافة الأعضاء في أسرع وقت ممكن، وذلك باستخدام كافة وسائل التواصل الحديثة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قاعدة بيانات الأعضاء، وأهمية التواصل المباشر مع أصحاب المصانع، ونشر كافة الخدمات وتلقي كافة الاستفسارات وحلها بالتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية المختصة.

المفروشات المفروشات باتحاد الصناعات الصناعات المصرية تنظيم دورات إقبالا كبيرا الغرفة صناعة الملابس صناعة الملابس الجاهزة

مواد متعلقة

الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 35% فى عدة محافظات

مصادر بـ"الشركات السياحية": الطعون على انتخابات الغرفة لن تؤثر على سيرها

الأكثر قراءة

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مقتل شاب فى مشاجرة أثناء الدفاع عن شقيقته بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق