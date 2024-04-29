"غرفة الملابس" توزع شهادات تقدير على المتميزين في الدورات التدريبية

كرم الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، والمهندسة بهية نظيم، والمهندس ايهاب العسكري، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بتوزيع شهادات التقدير على عدد من المتميزين والحاضرين للدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة خلال العام الماضي في مختلف التخصصات، وبحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة.

وقالت المهندسة بهية نظيم إن الغرفة حرصت على تنظيم دورات في المجالات التي يحتاجها القطاع، ومن أهمها التسويق الإلكتروني، الذي يساهم في تنشيط المبيعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت تلك الدورات اقبالًا كبيرًا من الأعضاء نظرًا لفائدتها الكبيرة، وقد تناولت الدورة أربع مستويات تدريبية بإجمالي 24 ساعة تدريبية.

وأشار المهندس إيهاب العسكري، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى تنظيم الغرفة لدورات تدريبية حول "تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية" في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، بحضور أكثر من 100 متدرب من العاملين في القطاع، بهدف التعريف بأحدث التطورات في النظام التجاري العالمي واللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، وكذلك المهارات المطلوبة وفتح أسواق جديدة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، لتحقيق التنمية المستدامة لصادرات القطاع.

وشدد الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي للغرفة، على أهمية التطوير الإداري للغرفة والتنوع في تقديم الخدمات لكافة الأعضاء في أسرع وقت ممكن، وذلك باستخدام كافة وسائل التواصل الحديثة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قاعدة بيانات الأعضاء، وأهمية التواصل المباشر مع أصحاب المصانع، ونشر كافة الخدمات وتلقي كافة الاستفسارات وحلها بالتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية المختصة.