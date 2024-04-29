شقيق الأسير باسم خندقجى يكشف عن معاناته فى سجون الاحتلال (فيديو)

قال يوسف خندقجي، شقيق الروائي الفلسطيني باسم خندقجي، الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية لعام 2024، إن أخاه يعيش في ظروف صعبة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2004، حيث قضى أكثر من 20 عامًا في السجون، يتنقل بينها بشكل مستمر.

وأوضح "خندقجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أن الاحتلال يمنع زيارة المسئولين الأمميين للأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنهم لا يعلمون عن أخيهم شيئًا منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف: "إدارة السجون تمارس معهم شتى أنواع الانتهاكات، وتحرمهم من أبسط حقوقهم".

وفي سياق متصل، أوضح "يوسف" أن أخاه باسم تعرض للعزل ودفع غرامة مالية، وذلك بسبب روايته التي فازت بجائزة البوكر، وأكد أن هذه الجائزة تعد مهداة لكل الشعب العربي، وأن الحملة التحريضية ضده تشهدها الصحف الإسرائيلية.

وفي ختام حديثه، أشار "خندقجي" إلى أنهم يواصلون البحث عن مكان احتجاز أخيهم، وأن المنظمات الأممية تظل متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق.