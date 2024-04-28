الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: فلسطين قضية العرب المركزية الأولى والقاهرة عاصمة القرار

الكاتب الصحفي بلال
الكاتب الصحفي بلال الدوي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية الأولى، وأن القاهرة عاصمة القرار.

وأضاف الدوي خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مستشفيات المحلة بها أشقاء فلسطينيون يتم علاجهم.

وأشار إلى أن مستشفيات المحلة تستقبل المصابين الفلسطينيين بكل حب، متابعًا: "إحنا نقسم اللقمة مع الأشقاء الفلسطينيين".

وأوضح أن الدولة المصرية تقول هل نصبر على الوضع في غزة أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن مصر تحاول تجميع وجهات النظر والوصول إلى نقطة مشتركة.

وأكد أن الورقة المصرية والمقترح المصري يلقى ترحيبًا من الولايات المتحدة، موضحًا أن مصر قدمت مقترحها يوم 26 أبريل.

فلسطين مصر القاهرة الحياة اليوم الحياة بلال الدوي

مواد متعلقة

يوسف الحسينى: المقاربة المصرية الأكثر واقعية لإيجاد حلول على أراضى فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

الصفتي يعلن موعد انتهاء حملة مقاطعة الأسماك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة