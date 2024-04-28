كاتب صحفى: فلسطين قضية العرب المركزية الأولى والقاهرة عاصمة القرار

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية الأولى، وأن القاهرة عاصمة القرار.

وأضاف الدوي خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مستشفيات المحلة بها أشقاء فلسطينيون يتم علاجهم.

وأشار إلى أن مستشفيات المحلة تستقبل المصابين الفلسطينيين بكل حب، متابعًا: "إحنا نقسم اللقمة مع الأشقاء الفلسطينيين".

وأوضح أن الدولة المصرية تقول هل نصبر على الوضع في غزة أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن مصر تحاول تجميع وجهات النظر والوصول إلى نقطة مشتركة.

وأكد أن الورقة المصرية والمقترح المصري يلقى ترحيبًا من الولايات المتحدة، موضحًا أن مصر قدمت مقترحها يوم 26 أبريل.