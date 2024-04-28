الأحد 28 أبريل 2024
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عالم

وزير الخارجية السعودى: المجتمع الدولى خذل سكان قطاع غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن أن المجتمع الدولي خذل سكان قطاع غزة، مكررة دعوتها لإقامة دولة فلسطينية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في العاصمة الرياض.

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وقال بن فرحان: "الوضع في غزة يمثل بوضوح كارثة بكل المقاييس، إنسانية، ولكنه أيضًا فشل كامل للنظام السياسي الدولي القائم في التعامل مع تلك الأزمة"، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

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وتابع: "نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الراهنة. سننظر في كيفية حل المشكلة الأكبر، متابعًا وفي سياق غزة، يعد هذا التزامًا حقيقيًا بحل الدولتين، وهو طريق ذو مصداقية ولا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية، وهذا هو الحل الوحيد المعقول والموثوق الذي يضمن لنا عدم الاضطرار إلى العودة إلى نفس الوضع بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام".

 

السعودية المجتمع الدولي قطاع غزة المنتدى الاقتصادي العالمي وزير الخارجية السعودي الرياض

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