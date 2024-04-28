الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وفاة اثنين بسبب الحر.. "أونروا": الأطفال يدفعون الثمن الأكبر بحرب غزة

غزة
غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  أونروا، مساء اليوم الأحد، تلقيها أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في قطاع غزة.

جاءت تصريحات أونروا في بيان عبر حسابها على منصة إكس، اليوم، بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية.

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وأوضحت أونروا أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكدت أونروا أن النازحين في قطاع غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميًا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترًا وفق المعايير الدولية.

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أونروا: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءًا

وشددت أونروا على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتساءل مفوض عام أونروا فيليب لازاريني "ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبان تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة؟".

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 30 طفلًا نتيجة المجاعة في قطاع غزة و491 شهيدًا من الطواقم الطبية و67 من الدفاع المدني منذ 7 أكتوبر، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى انتشال جثامين 454 شهيدًا من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى 5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية و310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

الأونروا موجة الحر قطاع غزة الهجمات الاسرائيلية الأوضاع الإنسانية

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