الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وقفة أمام البرلمان النرويجى تطالب بوقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلى على غزة

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين

شارك الآلاف من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في  قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، في وقفة أمام البرلمان النرويجي في أوسلو، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وطالب المتظاهرون الحكومة النرويجية بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال عبر قطع جميع أشكال العلاقات وخصوصًا الاقتصادية، إلى جانب المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فورًا.

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ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعوا العالم لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

كما تخلل الوقفة كلمات تعبر عن حجم الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخصوصًا الأطفال والنساء.

استشهاد 30 طفلًا نتيجة المجاعة في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 30 طفلًا نتيجة المجاعة في قطاع غزة و491 شهيدًا من الطواقم الطبية و67 من الدفاع المدني منذ 7 أكتوبر، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى انتشال جثامين 454 شهيدًا من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى 5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية و310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

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كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  أونروا، مساء اليوم الأحد، تلقيها أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في قطاع غزة.

جاءت تصريحات أونروا في بيان عبر حسابها على منصة إكس، اليوم، بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية.

وأكدت أونروا أن النازحين في قطاع غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميًا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترًا وفق المعايير الدولية.

وشددت أونروا على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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